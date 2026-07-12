Vertice Usa contro il terrorismo rosso dei movimenti Antifa L’Italia partecipa la sinistra impazzisce

Da secoloditalia.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno convocato un vertice a Washington dedicato alla lotta contro il terrorismo di estrema sinistra, noto come Antifa. L'iniziativa, promossa dal segretario di Stato e sostenuta dall'amministrazione, si concentra sulla presunta rinascita di attività terroristiche di questo tipo. L’Italia partecipa alla riunione, che ha suscitato reazioni di critica da parte della sinistra. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o sulle misure previste.

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Terrorismo rosso, altrimenti detto Antifa, nel mirino dell’amministrazione Trump, che ha convocato un summit a Washington, su iniziativa del segretario di Stato americano  Marco Rubio, sul tema della “ rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra”. Un vertice al quale, secondo quanto riferisce l’agenzia  Ansa, dopo una valutazione condotta dal governo e su impulso della presidente del Consiglio,  Giorgia Meloni, l’esecutivo ha deciso di inviare un  sottosegretario, garantendo così una presenza istituzionale all’incontro. Gli Usa contro il terrorismo rosso e il movimento Antifa. Il Dipartimento di Stato sostiene che il... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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