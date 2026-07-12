Vertice Usa contro il terrorismo rosso dei movimenti Antifa L’Italia partecipa la sinistra impazzisce

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno convocato un vertice a Washington dedicato alla lotta contro il terrorismo di estrema sinistra, noto come Antifa. L'iniziativa, promossa dal segretario di Stato e sostenuta dall'amministrazione, si concentra sulla presunta rinascita di attività terroristiche di questo tipo. L’Italia partecipa alla riunione, che ha suscitato reazioni di critica da parte della sinistra. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o sulle misure previste.