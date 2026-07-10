Il 16 luglio si è tenuto un summit negli Stati Uniti dedicato alla lotta contro l’Antifa, con l’obiettivo di contrastare quella che viene definita una minaccia comunista. Si è parlato di un coinvolgimento internazionale, con circa 60 paesi invitati, tra cui l’Italia. La riunione ha alimentato un clima di neo-maccartismo, riproponendo la narrazione di una minaccia sovversiva interna e globale.

Stati Uniti Neo-maccartismo contro la «minaccia comunista»: al raduno del 16 luglio sarebbero stati invitati 60 paesi, tra cui l’Italia Stati Uniti Neo-maccartismo contro la «minaccia comunista»: al raduno del 16 luglio sarebbero stati invitati 60 paesi, tra cui l’Italia Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha invitato ministri di 60 paesi a un summit dedicato alla «rinascita del terrorismo di estrema sinistra». Un vertice “anti-Antifa”, che sarebbe stato convocato per coordinare una risposta globale a un fenomeno che insiste soprattutto nei comunicati della Casa bianca di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Anti-Antifa, il summit di Rubio globalizza la psicosi degli Usa

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