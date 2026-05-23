Fedez e Simona Ventura sono stati annunciati come partecipanti a un nuovo programma televisivo. La proposta include anche la presenza di Antonella Clerici, che però ha deciso di non partecipare. Il progetto si caratterizza per il suo tono irriverente e per il format che prevede interventi diretti e senza filtri. La produzione sta definendo i dettagli con gli artisti coinvolti, mentre la data di messa in onda non è ancora stata comunicata.

Fedez e Simona Ventura sarebbero pronti a partecipare a uno dei programmi più irriverenti del momento. Tra indiscrezioni, ospiti sorprendenti e un clamoroso rifiuto di Antonella Clerici. Ecco i nuovi dettagli sul progetto. Leggi anche: Bresh sta con la ex fidanzata di Fedez: scoppia il gossip, ecco di chi si tratta Dopo il successo della prima edizione una celebre produzione targata streaming sarebbe già pronta a tornare con nuovi protagonisti, sketch pungenti e momenti destinati a far discutere. Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni importanti sui possibili protagonisti della nuova stagione, tra cantanti, conduttori e personaggi amatissimi dal pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Fedez e Simona Ventura insieme in un programma, invitata anche Antonella Clerici ma ha rifiutato: ecco di cosa si tratta

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