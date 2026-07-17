Silvio Baldini ha perso la figlia Valentina, morta all’età di 30 anni. La ragazza aveva vissuto con una grave malattia fin dall’infanzia. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.

Lutto nel mondo del calcio per Silvio Baldini. Nelle ultime ore è arrivata la notizia della scomparsa della figlia Valentina Baldini, morta all’età di 30 anni dopo aver convissuto fin dall’infanzia con una grave malattia. Attorno al commissario tecnico della Nazionale Under 21 si è stretto l’affetto di società sportive, dirigenti, tifosi e di quanti negli anni hanno conosciuto non solo il tecnico, ma anche il padre che non ha mai nascosto il profondo legame con la figlia. Valentina Baldini, il cordoglio del mondo del calcio. Come riporta Il Messaggero, Valentina Baldini è morta a 30 anni. Era la figlia di Silvio Baldini, attuale commissario tecnico della Nazionale Under 21 ed ex allenatore del Pescara, e soffriva fin da bambina di una grave malattia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Silvio Baldini, addio alla figlia Valentina: da quale malattia era affetta

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