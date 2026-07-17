Sigfrido Ranucci intercettazione-choc | Mal che vada prendo 30 anni

Da liberoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 12 marzo scorso, cinque mesi dopo l’attentato a un giornalista, è stata intercettata una conversazione tra uno dei quattro sospettati coinvolti nell’esplosione. In questa conversazione, l’individuo dice: «Mal che vada me li vado a fare questi trent’anni», riferendosi alla possibile condanna penale. Il sospettato è attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia. L’intercettazione fa parte delle indagini in corso sull’attentato, avvenuto circa cinque mesi prima.

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«Mal che vada me li vado a fare questi trent'anni.». Dodici marzo scorso, cinque mesi dopo l'attentato a Sigfrido Ranucci. Saverio Mutone, uno dei quattro accusati di aver fatto esplodere la bomba – ora è nel carcere romano di Rebibbia – viene intercettato dagli investigatori. In base a quanto emerge dall'informativa, Mutone era preoccupato (anche se la frase è ironica) per l'evoluzione dell'indagine. Su Google, tra il 6 e l'8 marzo, avrebbe digitato «Ranucci bomba» e «Ranucci indagine». Riferendosi all'intercettazione, gli investigatori scrivono che «tale esternazione, pur inserita in un contesto dialogico allusivo, lasciava trasparire la... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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