Durante un’intercettazione, un uomo arrestato ha detto: “Mal che vada mi faccio 30 anni”. Gli investigatori hanno anche analizzato ricerche su Google tra il 6 e l’8 marzo, tra cui “Ranucci bomba” e “Ranucci indagine”. Questi elementi sono stati considerati rilevanti nell’ambito dell’indagine sulla sparatoria avvenuta nei pressi di un noto conduttore televisivo. La procura di Roma sta proseguendo le indagini sul caso.

Gli investigatori richiamano anche alcune ricerche effettuate su Google tra il 6 e l'8 marzo, tra cui le parole “Ranucci bomba” e “Ranucci indagine”, ritenute significative nell'ambito dell'attività investigativa Nuovi elementi emergono nell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato ai d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Attentato a Ranucci, l’arrestato Saverio Mutone durante un’intercettazione: “Mal che vada mi faccio 30 anni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato Ranucci, interrogatori: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere

Notizie e thread social correlati

Chi sono gli attentatori di Ranucci: Pellegrino D'Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone e Marika De FilippisQuattro persone sono state identificate come responsabili dell’attentato a Ranucci.

Leggi anche: “Dobbiamo buttarli a terra!”. Attentato a Ranucci: intercettazione shock

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, contestato a Lavitola reati di strage e associazione mafiosa; Attentato Ranucci, indagato Lavitola: è uno dei presunti mandanti; Attentato a Ranucci, componente della banda non risponde ai pm; Mi faccio 30 anni..., le intercettazioni dell'arrestato per attentato a Ranucci.

Quattro misure cautelari per l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci nell’autunno dello scorso anno vicino Torvaianica. Si tratta di Antonio Passariello residente a Cicciano, Marika De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino D'Avino, residenti nell'Avellinese. x.com

Ranucci, le intercettazioni dell'indagato: Mal che vada mi faccio 30 anni. Stavamo lì fuori da tre oreMal che vada me li vado a fare questi 30 anni. È quanto afferma uno dei componenti della banda che secondo i pm di Roma ha ... msn.com

Attentato a Ranucci, presunto esecutore a pm: Non conosco Lavitola e non so chi sia il giornalistaPellegrino D’Avino è uno degli arrestati come presunto esecutore dell'attentato all'abitazione del conduttore di Report, con lui altri tre: Antonio Passariello, Saverio Mutone e Marika De Filippis. Va ... rainews.it