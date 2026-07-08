Repubblica ipotizza che l’attentato a Sigfrido Ranucci possa essere stato orchestrato per scopi politici. Alessandro Sallusti, su Libero, si domanda se si tratti di vendetta o favore. Secondo alcune fonti, il mandante dell’attentato sarebbe un amico di Ranucci, Valter Lavitola. La vicenda resta sotto investigazione, e al momento non ci sono conferme ufficiali.

"Vendetta o favore?" si domandava Alessandro Sallusti sulle colonne di Libero. E non solo lui. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il cui mandante sarebbe l'amico Valter Lavitola, insospettisce anche Repubblica. Il quotidiano, da sempre vicino al Ranucci-pensiero, non può non sollevare qualche dubbio. Ed ecco che a poche ore dalle accuse contestate dal pm all'ex editore e giornalista, si legge: "Alla fine di questa triste storia, come diceva Vasco Rossi, qualcuno forse troverà il coraggio di spiegare come sia stato possibile, in quale universo parallelo è potuto accadere che il principe del giornalismo investigativo, Sigfrido Ranucci, si sia trovato a fare coppia fissa, tavolo insieme, confidenze, progetti e amicizie, famiglie e chissà cos'altro con il principe degli intrighi: Valter Lavitola". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, ipotesi-choc di Repubblica: "L'attentato per spingerlo politicamente"

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