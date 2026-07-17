Sigfrido Ranucci è sotto attacco da parte dei media dopo l’arresto del suo amico Valter Lavitola, sospettato di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista. Sotto i riflettori, nonostante in questa vicenda sia la vittima, sono finite puntate di Report presuntamente sparite e persino la vita privata del conduttore. Alcune testate stanno parlando della stagista Karoline, che nel libro di Ranucci è descritta come una donna con cui ebbe una relazione. Il giornalista però smentisce: “si tratta di una parte romanzata”. Chi è Karoline e come è morta Come riporta il Corriere della Sera, nel libro autobiografico “La scelta“, pubblicato da Sigfrido Ranucci, si parla di tre donne: Karoline, Emilia e Lavinia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sigfrido Ranucci e la smentita della relazione con la stagista Karoline morta, la precisazione sulla storia

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Sigfrido Ranucci: Cè una piattaforma finanziata con soldi pubblici che ha come scopo ...

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Sigfrido Ranucci, la storia con la stagista "morta travolta dal Suv": le confessioni e quei pesantissimi dubbiNel suo libro pubblicato nel 2024, Sigfrido Ranucci rivela di aver avuto due relazioni sentimentali legate al suo lavoro.

Dieci domande a Ranucci: “La stagista Karoline esiste? Era pagata? E’ morta? Il libro è vero?”Ranucci è stato interrogato su dieci punti chiave riguardanti una stagista chiamata Karoline, tra cui la sua esistenza, il pagamento ricevuto, la sua...

Temi più discussi: I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci; Il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci smentisce la illazioni su una presunta divisione all'interno della redazione di Report. Contrariamente a quanto è stato scritto sui giornali, la redazione è sì stordita ma unitissima e coesa, come sempre è stat; La scelta un po’ così Zanza Ranucci, il ceto medio complessato, e il coraggio postumo degli opinionisti; Blog | Ho già visto succedere a molti quel che sta subendo Sigfrido Ranucci.

Nell’inchiesta sulla bomba esplosa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci sono state fatte moltissime intercettazioni. Per mesi i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno gettato una rete larghissima: celle telefoniche, tabulati, telecamere, pedinamenti, x.com

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Sigfrido Ranucci, il libro dell'estate: scoop, amori e nessun senso del ridicolo. Le vette con le scene hard tra motel e divani lettoPer fortuna c'è anche quest'estate il libro (lo Strega non c'entra) da leggere sotto l'ombrellone. Si tratta del memoir del 2024, sottovalutato a suo tempo ma piacque ... ilmessaggero.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, la donna arrestata sceglie il silenzio davanti al pmInterrogatorio in videoconferenza per Marika De Filippis, accusata con altre tre persone dell'attacco dinamitardo a Pomezia. Attesi ora gli interrogatori degli altri tre indagati ... rainews.it