Sigfrido Ranucci e la smentita della relazione con la stagista Karoline morta la precisazione sulla storia
Sigfrido Ranucci ha smentito di avere una relazione con la stagista deceduta, precisando che non c’è stato alcun legame sentimentale con la giovane morta. La sua posizione arriva dopo le voci circolate sui media, che avevano ipotizzato un rapporto tra i due. Nel frattempo, Ranucci si trova al centro di attenzioni mediatiche dopo l’arresto di un suo amico, sospettato di aver ordinato un attentato esplosivo sotto l’abitazione del giornalista.
Sigfrido Ranucci è sotto attacco da parte dei media dopo l’arresto del suo amico Valter Lavitola, sospettato di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista. Sotto i riflettori, nonostante in questa vicenda sia la vittima, sono finite puntate di Report presuntamente sparite e persino la vita privata del conduttore. Alcune testate stanno parlando della stagista Karoline, che nel libro di Ranucci è descritta come una donna con cui ebbe una relazione. Il giornalista però smentisce: “si tratta di una parte romanzata”. Chi è Karoline e come è morta Come riporta il Corriere della Sera, nel libro autobiografico “La scelta“, pubblicato da Sigfrido Ranucci, si parla di tre donne: Karoline, Emilia e Lavinia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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