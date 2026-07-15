Dieci domande a Ranucci | La stagista Karoline esiste? Era pagata? E’ morta? Il libro è vero?

Notizia in breve

Ranucci è stato interrogato su dieci punti chiave riguardanti una stagista chiamata Karoline, tra cui la sua esistenza, il pagamento ricevuto, la sua morte e la veridicità di un libro autobiografico intitolato La scelta. La richiesta di chiarimenti è arrivata dopo la diffusione di un video che riprendeva alcuni passaggi di quel libro, nei quali Ranucci descriveva rapporti e situazioni legate alla suo passato.