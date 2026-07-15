Dieci domande a Ranucci | La stagista Karoline esiste? Era pagata? E’ morta? Il libro è vero?
Ranucci è stato interrogato su dieci punti chiave riguardanti una stagista chiamata Karoline, tra cui la sua esistenza, il pagamento ricevuto, la sua morte e la veridicità di un libro autobiografico intitolato La scelta. La richiesta di chiarimenti è arrivata dopo la diffusione di un video che riprendeva alcuni passaggi di quel libro, nei quali Ranucci descriveva rapporti e situazioni legate alla suo passato.
Dopo aver pubblicato ieri “un video basato su alcuni passaggi del libro autobiografico La scelta, nei quali Sigfrido Ranucci racconta rapporti personali nati nel contesto della sua attività giornalistica” al quale “Ranucci ha replicato affermando di non avere mai avuto relazioni con stagiste” e accusando la community “di non aver saputo distinguere le parti reali da quelle romanzate del libro”, oggi dall’account della piattaforma Gino Zavalani rivolge a Sigfrido Ranucci “le dieci domande di Esperia”. Le dieci ‘domande’ di Esperia a Ranucci. 1. Quando parla di “parti romanzate”, intende fatti realmente accaduti ma raccontati con tecniche narrative, oppure anche episodi, personaggi e dialoghi inventati? 2. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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10 domande a #Ranucci da Esperia x.com
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