Nel suo libro pubblicato nel 2024, Sigfrido Ranucci rivela di aver avuto due relazioni sentimentali legate al suo lavoro. La prima con una stagista, morta in un incidente coinvolgendo un Suv, e la seconda con una fonte che gli aveva fornito informazioni per un’inchiesta. Le confessioni sollevano dubbi sulla natura delle sue relazioni e sui fatti legati alla morte della stagista, senza ulteriori dettagli sui risvolti legali o sulle circostanze dell’incidente.

"Nel libro autobiografico La scelta, pubblicato nel 2024, Sigfrido Ranucci racconta due relazioni sentimentali nate all’interno della sua attività professionale: una con una donna arrivata a Report per svolgere uno stage, l’altra con una fonte che lo aveva contattato per fornire informazioni su una possibile inchiesta. Il punto non è il gossip, né il giudizio sulla vita privata del giornalista. La questione riguarda i confini tra rapporti personali e professionali, come nel caso di Valter Lavitola": ne parla il comunicatore ed opinionista politico Gino Zavalani nell'ultimo video pubblicato da Esperia su Instagram. Dopo aver letto il libro, Zavalani ne ha selezionato le parti salienti, commentandole e ponendo anche delle domande. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, la storia con la stagista "morta travolta dal Suv": le confessioni e quei pesantissimi dubbi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido RanucciLe indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci si concentrano sulla mancanza di un movente evidente.

Leggi anche: Attentato contro Sigfrido Ranucci: 4 arresti. Un intercettato: "Facciamo la storia"

Temi più discussi: I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci; Il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci smentisce la illazioni su una presunta divisione all'interno della redazione di Report. Contrariamente a quanto è stato scritto sui giornali, la redazione è sì stordita ma unitissima e coesa, come sempre è stat; Blog | Ho già visto succedere a molti quel che sta subendo Sigfrido Ranucci; Attentato a Ranucci: Nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola, esposto FdI errato.

Piantatela. Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società. Sono balle, ma tant'è x.com

Il caso Ranucci: alla cena con i potenziali investitori sul carbon credit africano Lavitola portò pure l’amico SigfridoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Il caso Ranucci: alla cena con i potenziali investitori sul carbon credit africano Lavitola portò pure l’amico Sigfrido pubblicato il 14 Luglio 202 ... ilfattoquotidiano.it

Fumetti di crimine in bianco e nero – Una sequenza dalla mia storia grafica sulla Camorra di Napoli reddit

Sigfrido Ranucci e i giornalisti di Report presentano una doppia denuncia: la nota del legaleSigfrido Ranucci e i giornalisti di Report presentano denunce dopo le ricostruzioni sull'attentato: contestate insinuazioni ritenute lesive e la diffusione di atti riservati. notizie.it