Sicurezza Meloni ad agenti | Stato non si volta dall' altra parte e vi copre le spalle
Giorgia Meloni ha incontrato gli agenti impegnati nelle operazioni di controllo e sicurezza a Roma e Milano, assicurando loro che lo Stato non si volta dall’altra parte e che li sostiene. La premier ha espresso vicinanza agli agenti coinvolti nelle operazioni straordinarie, sottolineando il ruolo delle forze dell'ordine nella tutela del territorio. L'incontro si è svolto durante una visita alle forze di sicurezza nelle due città.
Giorgia Meloni ha salutato gli agenti impiegati nelle operazioni straordinarie di controllo e sicurezza del territorio a Roma e Milano. Affiancata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, la presidente del Consiglio ha ringraziato gli agenti e ha tenuto un discorso in cui ha ribadito che, in materia di sicurezza, il suo governo vuole dare “il segnale che non esistono zone franche “. “ Tolleranza zero “, ha affermato la premier, che ha ripetuto il concetto anche con un post su X. “ Lo Stato non si volta dall’altra parte e copre le spalle di chi garantisce la sicurezza, ogni giorno. Perché chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà”, ha scritto Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approvato il nuovo Decreto Sicurezza. Lo Stato non gira la testa dallaltra parte.
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