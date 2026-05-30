Il valore del coraggio 2026 | il Rotary premia chi non si volta dall’altra parte

Notizia in breve

Il Rotary ha premiato cinque persone per aver affrontato situazioni di emergenza senza esitazione. I riconoscimenti sono stati consegnati durante una cerimonia a Firenze. I premiati hanno agito in circostanze difficili, dimostrando determinazione e senso di responsabilità. La premiazione si è svolta il 30 maggio 2026. La scelta si è basata su azioni concrete di coraggio e impegno. L’evento ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà e organizzazioni.