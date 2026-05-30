Il valore del coraggio 2026 | il Rotary premia chi non si volta dall’altra parte
Il Rotary ha premiato cinque persone per aver affrontato situazioni di emergenza senza esitazione. I riconoscimenti sono stati consegnati durante una cerimonia a Firenze. I premiati hanno agito in circostanze difficili, dimostrando determinazione e senso di responsabilità. La premiazione si è svolta il 30 maggio 2026. La scelta si è basata su azioni concrete di coraggio e impegno. L’evento ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà e organizzazioni.
Firenze, 30 maggio 2026 - Il coraggio di non voltarsi dall’altra parte. È questo il filo conduttore del Premio «Il valore del coraggio 2026» promosso per la quarta volta dal Rotary Club Firenze Nord, presieduto da Marcello Janovitz, e ospitato alla Canottieri Comunali Firenze, storica società sulle rive dell’Arno vicina al traguardo dei 100 anni. Una cerimonia semplice ma sentita che, il 27 maggio, ha voluto valorizzare quei gesti quotidiani e spesso anonimi che contribuiscono concretamente alla sicurezza e al senso di appartenenza alla comunità. L’iniziativa è stata anche l’occasione per raccontare la realtà della ASD Canottieri Comunali Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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