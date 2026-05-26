Fisco sempre più digitale nasce a Palermo la startup che guida i cittadini nel 730 fai da te
A Palermo è stata lanciata una startup che aiuta i cittadini a compilare il modello 730 in autonomia. Nel 2025, circa 5,4 milioni di italiani hanno presentato il documento senza assistenza. Nel frattempo, i Caf affrontano risorse ridotte e una maggiore mole di pratiche da gestire. La digitalizzazione del fisco sta portando a un aumento delle procedure autonome, riducendo il ruolo degli intermediari tradizionali.
La gestione della fiscalità in Italia sta diventando sempre più “fai da te”: nel 2025 5,4 milioni di italiani hanno inviato il 730 in autonomia, mentre i Caf si trovano a lavorare con meno risorse e più pressione sulle pratiche. Il risultato è un vuoto crescente: da un lato contribuenti che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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