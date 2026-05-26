Fisco sempre più digitale nasce a Palermo la startup che guida i cittadini nel 730 fai da te

Notizia in breve

A Palermo è stata lanciata una startup che aiuta i cittadini a compilare il modello 730 in autonomia. Nel 2025, circa 5,4 milioni di italiani hanno presentato il documento senza assistenza. Nel frattempo, i Caf affrontano risorse ridotte e una maggiore mole di pratiche da gestire. La digitalizzazione del fisco sta portando a un aumento delle procedure autonome, riducendo il ruolo degli intermediari tradizionali.