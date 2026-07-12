La Cgia di Mestre denuncia il collasso delle reti di distribuzione: persi 157 litri al giorno per cittadino. Il danno economico per il Paese sfiora i 10 miliardi di euro all’anno. Altro che Green deal: si parta da qui. Inesorabile come una rata del muto e come il servizio del Tg1 a Ferragosto sul grande esodo, torna il tormentone dell’estate ecologicamente corretta: la grande sete. Secondo gli allarmi «catodici», il Po è in secca, il lago Trasimeno perde mezzo centimetro al giorno. La profondità massima è 6 metri: un paio d’anni ancora e ce lo siamo giocati. La pianura padana come la Valdarno fa concorrenza al deserto del Gobi. La siccità è colpa degli scellerati umani che, sputando in aria ogni schifezza, sdegnano le nuvole che, però, quando piangono lo fanno così forte da creare disastri. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Ma quali clima impazzito e siccità… Buttiamo il 42% dell’acqua potabile

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