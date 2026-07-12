Ma quali clima impazzito e siccità… Buttiamo il 42% dell’acqua potabile
La Cgia di Mestre ha rilevato che circa il 42% dell’acqua potabile viene dispersa a causa di perdite nelle reti di distribuzione. Ogni giorno, vengono sprecati in media 157 litri di acqua per cittadino. Il danno economico stimato per il Paese si aggira intorno ai 10 miliardi di euro all’anno. I dati evidenziano un problema di inefficienza nel sistema di distribuzione idrica.
La Cgia di Mestre denuncia il collasso delle reti di distribuzione: persi 157 litri al giorno per cittadino. Il danno economico per il Paese sfiora i 10 miliardi di euro all’anno. Altro che Green deal: si parta da qui. Inesorabile come una rata del muto e come il servizio del Tg1 a Ferragosto sul grande esodo, torna il tormentone dell’estate ecologicamente corretta: la grande sete. Secondo gli allarmi «catodici», il Po è in secca, il lago Trasimeno perde mezzo centimetro al giorno. La profondità massima è 6 metri: un paio d’anni ancora e ce lo siamo giocati. La pianura padana come la Valdarno fa concorrenza al deserto del Gobi. La siccità è colpa degli scellerati umani che, sputando in aria ogni schifezza, sdegnano le nuvole che, però, quando piangono lo fanno così forte da creare disastri. 🔗 Leggi su Laverita.info
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