Non è un paese per single | su Prime Video dall’8 maggio il film con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo tratta dal best seller di Felicia Kingsley

Da amica.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 8 maggio su Prime Video sarà disponibile il film tratto dal best seller di Felicia Kingsley, con protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo. La pellicola è ambientata tra le colline toscane, vigneti al tramonto e borghi pittoreschi, raccontando la storia di una donna che decide di rimanere single. La narrazione si concentra sulle vicende della protagonista e sui luoghi caratteristici del paesaggio toscano.

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Colline toscane, vigneti al tramonto, borghi da cartolina e una protagonista che ha scelto di restare single. Da oggi, venerdì 8 maggio, in streaming su Prime Video è disponibile la commedia romantica Non è un paese per single che porta sullo schermo il romanzo di Felicia Kingsley, la scrittrice italiana da milioni di copie. Diretto da Laura Chiossone, il film vede Matilde Gioli e Cristiano Caccamo protagonisti assoluti. La storia si svolge nell’immaginaria Belvedere in Chianti, un paese dove essere senza fidanzato è una condizione sociale da spiegare: tutti formano coppie, tutti celebrano matrimoni, tutti osservano gli altri come accade nei piccoli paesi dove tutti si conoscono.🔗 Leggi su Amica.it

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