Fuga per il ponte del 2 giugno | autostrade liguri quasi libere dai cantieri La mappa tratta per tratta

Da venerdì 29 maggio nel primo pomeriggio partirà il piano di smontaggio dei cantieri autostradali in Liguria, in vista del ponte del 2 giugno. Le autostrade saranno quasi libere dai lavori, facilitando i viaggi di chi si sposterà durante il fine settimana. La mappa delle tratte mostra un alleggerimento delle restrizioni e dei cantieri, con alcune tratte che rimarranno ancora interessate da lavori o limitazioni. La riapertura completa è prevista prima del weekend.

A partire dal primo pomeriggio di venerdì 29 maggio, prenderà il via il piano di smontaggio dei cantieri autostradali in vista del prossimo ponte festivo del 2 giugno. Di seguito i dettagli tratta per tratta in Liguria e i cantieri che rimarranno.Ponte 2 giugno e cantieri, cosa succede in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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