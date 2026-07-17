È stato mostrato il percorso sotterraneo sotto il Duomo di Pesaro, dove si trovano i mosaici antichi. Un video del sopralluogo ha illustrato i mosaici e il percorso di visita, già aperto al pubblico con visite serali. Alla presentazione erano presenti il sindaco, l’arcivescovo e il responsabile dell’Ufficio Beni Culturali dell’arcidiocesi. La visita permette di vedere i mosaici situati sotto la chiesa, accessibili durante le aperture serali.

La meraviglia dei mosaici sotto il Duomo. Il sindaco Andrea Biancani, l'arcivescovo Sandro Salvucci e Filippo Alessandroni, direttore dell'Ufficio Beni Culturali dell'arcidiocesi di Pesaro, hanno svelato alla stampa il percorso sotterraneo che già sta riscuotendo un grande successo con le prime visite serali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si svelano i mosaici sotterranei del Duomo di Pesaro: il video del sopralluogo

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