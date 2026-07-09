L'esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra la distruzione di tunnel sotterranei nel villaggio di Majdal Zoun, nel sud del Libano. Il filmato riprende le operazioni militari, evidenziando le aree colpite e le attività di bonifica. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi delle operazioni o sulle eventuali conseguenze sul territorio. La diffusione del video è avvenuta giovedì scorso.

Giovedì l’ esercito israeliano ha diffuso un filmato che, secondo quanto affermato, mostra la distruzione di tunnel sotterranei nel villaggio di Majdal Zoun, nel sud del Libano. L’ Idf ha dichiarato che i tunnel costituivano due percorsi lunghi circa 200 metri e raggiungevano una profondità di 20 metri. All’interno, i militari di Tel Aviv avrebbero trovato alloggi, tre pozzi di lancio puntati verso il territorio israeliano e decine di armi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Libano, Israele diffonde video della distruzione di tunnel sotterranei nel sud del Paese

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