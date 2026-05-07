Luni scavi 2025 | domus e mosaici rari svelano il passato di Porta Marina

Lunedì sono iniziati gli scavi del 2025 a Luni, dove sono stati portati alla luce una domus antica e mosaici rari. La struttura si trova sotto il tempio di Porta Marina e rappresenta una scoperta importante per gli studiosi. Tra i reperti trovati spicca un mosaico con l’iscrizione Navalia, che potrebbe fornire nuove informazioni sulla storia e l’organizzazione della città antica. I lavori proseguiranno per approfondire l’analisi di questi ritrovamenti.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde la struttura scoperta sotto il tempio di Porta Marina?. Come cambia la storia di Luni dopo il ritrovamento del mosaico Navalia?. Perché gli scavi dell'Università di Pisa riscrivono l'origine della città?. Chi ha guidato la ricerca che ha svelato le domus del I secolo?.? In Breve Presentazione risultati sabato 9 maggio ore 16.30 presso la Sala consiliare di Luni.. Archeologi Paolo Sangriso e Silvia Marini collaborano con la professoressa Simonetta Menchelli.. Ritrovamenti includono tempio del I secolo d.C. e impianto tessile del V secolo.. Oltre trenta studenti universitari e scolastici hanno partecipato alla campagna di scavo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luni, scavi 2025: domus e mosaici rari svelano il passato di Porta Marina Notizie correlate 87 scatti rari svelano il passato: tra fame, guerra e grandi geniUn vasto archivio digitale ha messo in luce 87 scatti fotografici rari che offrono uno sguardo inedito su un secolo passato, documentando momenti... Sarda Rivoluzione a Zeddiani: storia e musica svelano il passatoLo storico Omar Onnis presenterà il racconto della Sarda Rivoluzione venerdì 10 aprile alle 18, presso il Montegranatico di Zeddiani, in un evento... Panoramica sull’argomento Prima di Luni, in sala consiliare presentazione dei risultati della campagna di scavi 2025Saranno presentati sabato 9 maggio alle ore 16.30, presso la Sala consiliare di Luni, i risultati della campagna di scavi 2025 condotta nel Parco ... cittadellaspezia.com Luni,( Sp) le novità dalla campagna di scavi 2025La colonia romana di Luna negli anni del suo fulgore era una città ricchissima, lucida di marmo. Nel parco archeologico, tra templi e domus splendide, molto resta ancora da esplorare. Dal 2014, ... rainews.it