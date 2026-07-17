La III Commissione del Consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità un ordine del giorno relativo al nuovo Piano regolatore generale. La decisione riguarda il percorso per l’adozione del piano urbanistico. La votazione si è svolta senza opposizioni e senza astensioni. È il primo passo ufficiale verso l’approvazione del nuovo strumento urbanistico. La discussione si è concentrata sulle procedure e sui tempi di attuazione del piano.

La III Commissione del Consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno dedicato al percorso verso il nuovo Piano regolatore generale: un risultato che rappresenta "un importante segnale di maturità istituzionale e di collaborazione tra maggioranza e opposizione su uno dei temi più strategici per il futuro della città" afferma la maggioranza di centro sinistra. "L’atto, nato da una proposta dei gruppi di opposizione e successivamente condiviso e arricchito attraverso un lavoro di confronto con la maggioranza e adottato da tutta la Commissione, conferma come sulle grandi scelte che riguardano lo sviluppo di Perugia sia possibile costruire percorsi unitari nell’interesse esclusivo della comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si riapre il capitolo Prg. Il sì del centrosinistra

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