Amadeus verso l’addio a Discovery | si riapre il capitolo Rai?

Da 361magazine.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Amadeus sta per lasciare Warner Bros. Discovery, secondo le ultime notizie. La sua esperienza con l’azienda potrebbe arrivare a una conclusione, aprendo la possibilità di un ritorno alla Rai. La decisione sembra essere imminente e potrebbe portare a un cambiamento significativo nella sua carriera. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sui tempi o sulle modalità del suo addio.

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Un addio in vista?. L’esperienza di Amadeus in Warner Bros. Discovery sembra avvicinarsi a una svolta inattesa. Nonostante l’accordo siglato per quattro anni e un investimento rilevante, i risultati ottenuti dai programmi affidati al conduttore non avrebbero raggiunto gli obiettivi prefissati. Per questo, secondo indiscrezioni di stampa, le parti starebbero valutando la possibilità di interrompere il rapporto. Intanto continuano a rincorrersi le ipotesi su un futuro professionale che potrebbe riportare Amadeus alla Rai. Nelle ultime settimane alcuni segnali e battute pronunciate in contesti informali hanno alimentato le speculazioni, anche se in passato la Rai aveva escluso l’eventualità di un suo ritorno nel breve periodo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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