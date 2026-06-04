Clint Eastwood compie 96 anni e il figlio Kyle conferma | Si è ritirato finisce un capitolo del cinema

Da movieplayer.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Clint Eastwood compie 96 anni e, secondo il figlio, si è ritirato dal cinema. La notizia è stata confermata nello stesso giorno del suo compleanno. Non sono stati annunciati nuovi progetti o apparizioni pubbliche da parte dell’attore e regista. La conferma del ritiro chiude ufficialmente un capitolo della sua carriera. Eastwood ha lavorato come attore e regista in oltre 60 anni di attività.

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Nel giorno del suo novantaseiesimo compleanno, Clint Eastwood riceve un tributo speciale dal figlio Kyle, che conferma il ritiro del regista. Dopo oltre sessant'anni di carriera e l'uscita di Giurato numero 2, una delle figure più influenti del cinema sembra davvero pronta a salutare il set. Alcuni artisti attraversano il proprio tempo, altri finiscono per definirlo. Quando si parla di Clint Eastwood, la seconda opzione appare quasi inevitabile. Attore, regista, produttore, icona culturale: poche figure hanno lasciato un'impronta così profonda nell'immaginario cinematografico mondiale. Dopo aver festeggiato 96 anni, arriva anche una dichiarazione che potrebbe chiudere definitivamente una delle carriere più straordinarie della settima arte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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