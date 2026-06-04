Clint Eastwood compie 96 anni e, secondo il figlio, si è ritirato dal cinema. La notizia è stata confermata nello stesso giorno del suo compleanno. Non sono stati annunciati nuovi progetti o apparizioni pubbliche da parte dell’attore e regista. La conferma del ritiro chiude ufficialmente un capitolo della sua carriera. Eastwood ha lavorato come attore e regista in oltre 60 anni di attività.

Nel giorno del suo novantaseiesimo compleanno, Clint Eastwood riceve un tributo speciale dal figlio Kyle, che conferma il ritiro del regista. Dopo oltre sessant'anni di carriera e l'uscita di Giurato numero 2, una delle figure più influenti del cinema sembra davvero pronta a salutare il set. Alcuni artisti attraversano il proprio tempo, altri finiscono per definirlo. Quando si parla di Clint Eastwood, la seconda opzione appare quasi inevitabile. Attore, regista, produttore, icona culturale: poche figure hanno lasciato un'impronta così profonda nell'immaginario cinematografico mondiale. Dopo aver festeggiato 96 anni, arriva anche una dichiarazione che potrebbe chiudere definitivamente una delle carriere più straordinarie della settima arte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Clint Eastwood compie 96 anni e il figlio Kyle conferma: “Si è ritirato, finisce un capitolo del cinema"

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Clint Eastwood ha 94 anni, il modo in cui vive è pazzesco

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BUON COMPLEANNO Clint Eastwood è nato il 31 maggio 1930 e compie 96 anni questo mese. Una delle sue citazioni più famose è: Non lasciate entrare il vecchio. Questa frase è diventata il suo motto personale sull'invecchiamento, la x.com

Clint Eastwood compie 96 anni mentre il figlio Kyle afferma che il leggendario regista si è ritirato reddit

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