Si appoggiano a un palo della luce mentre aspettano il treno | due giovani folgorati
Due giovani di 17 e 19 anni sono rimasti folgorati mentre si appoggiavano a un palo della luce in stazione, alle 4 di stamattina. Il capostazione ha chiamato i soccorsi, intervenuti sul posto. I due sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Non sono stati forniti dettagli sulle loro condizioni di salute.
Pontremoli (Massa Carrara), 17 luglio 2026 - Si erano appoggiati a un palo della luce, ma questo gesto che a loro sembrava innocuo gli è costato caro. Erano le 4 di stanotte quando il capostazione della stazione di Pontremoli ha chiamato i soccorsi per due giovani, uno di 17 e l'altro di 19 anni che erano rimasti folgorati. I due ragazzi presentavano infatti segni di ustioni a dopo la folgorazione, in particolare sulla testa e sugli arti. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza all’ospedale Apuane di Massa in codice giallo, ritenuti dunque dai soccorritori non in pericolo di vita. I soccorsi. Sono intervenuti sul posto l'automedica di Pontremoli e ambulanze della pubblica assistenza di Zeri e della Misericordia di Pontremoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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