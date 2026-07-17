Due giovani di 17 e 19 anni sono rimasti folgorati mentre si appoggiavano a un palo della luce in stazione, alle 4 di stamattina. Il capostazione ha chiamato i soccorsi, intervenuti sul posto. I due sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Non sono stati forniti dettagli sulle loro condizioni di salute.

Pontremoli (Massa Carrara), 17 luglio 2026 - Si erano appoggiati a un palo della luce, ma questo gesto che a loro sembrava innocuo gli è costato caro. Erano le 4 di stanotte quando il capostazione della stazione di Pontremoli ha chiamato i soccorsi per due giovani, uno di 17 e l'altro di 19 anni che erano rimasti folgorati. I due ragazzi presentavano infatti segni di ustioni a dopo la folgorazione, in particolare sulla testa e sugli arti. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza all’ospedale Apuane di Massa in codice giallo, ritenuti dunque dai soccorritori non in pericolo di vita. I soccorsi. Sono intervenuti sul posto l'automedica di Pontremoli e ambulanze della pubblica assistenza di Zeri e della Misericordia di Pontremoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si appoggiano a un palo della luce mentre aspettano il treno: due giovani folgorati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Toccano un palo della luce e restano folgorati: due giovanissimi in ospedaleDue giovani sono stati ricoverati in ospedale dopo aver toccato un palo della luce e subito una scarica elettrica.

Usa, Boeing proveniente da Venezia urta un palo della luce e una jeep mentre atterra – Il videoUn aereo di linea proveniente da Venezia ha causato danni durante l’atterraggio in New Jersey.

Temi più discussi: Si appoggiano a un palo e restano folgorati: due giovani in ospedale; La Spezia, cagnolina naufraga salvata da un diportista; Il Sentiero Azzurro tra i più belli al mondo: un sondaggio tra i runner premia le Cinque Terre; Barattini (Asl): Distrutto un tumore con il gelo, è una tecnica mini-invasiva.

Si appoggiano a un palo della luce mentre aspettano il treno: due giovani folgoratiSono stati trasportati in ospedale in codice giallo con ferite da ustioni su testa e arti, a chianare il 118 in piena notte il capostazione di Pontremoli ... lanazione.it

Pontremoli, si appoggiano al palo della luce e rimangono ustionati, due giovani di Parma all’ospedale in codice gialloA Pontremoli due ragazzi riportano ustioni dopo una folgorazione: indagano Polfer e Carabinieri, entrambi in codice giallo all’ospedale di Massa. ilsecoloxix.it

Il 12 luglio si commemorano 29 anni dall'omicidio di Miguel Ángel Blanco per mano della banda terroristica ETA. reddit