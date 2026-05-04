Usa Boeing proveniente da Venezia urta un palo della luce e una jeep mentre atterra – Il video

Un aereo di linea proveniente da Venezia ha causato danni durante l’atterraggio in New Jersey. Il Boeing 767-424 di United Airlines si è scontrato con un palo della luce e ha coinvolto una jeep sulla strada vicino all’aeroporto internazionale di Newark Liberty. La Federal Aviation Administration ha confermato l’incidente, che si è verificato mentre il velivolo era in fase di atterraggio. Non sono state riportate vittime.

Un Boeing 767-424 di United Airlines ha urtato un palo della luce sul New Jersey Turnpike mentre atterrava all’aeroporto internazionale di Newark Liberty, ha dichiarato la Federal Aviation Administration. Il volo UA169, partito da Venezia, in Italia, con 221 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio a bordo, è atterrato in sicurezza poco dopo le 14. Non sono stati segnalati feriti. «Durante l’avvicinamento finale all’aeroporto internazionale di Newark, il volo United 169 è entrato in contatto con un palo della luce. L’aeromobile è atterrato in sicurezza, ha raggiunto il gate normalmente e non ci sono stati feriti tra passeggeri o equipaggio. Il nostro team di manutenzione sta valutando i danni all’aeromobile e indagheremo su come sia accaduto», ha dichiarato la compagnia aerea in una nota.🔗 Leggi su Open.online

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