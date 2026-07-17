Una rissa tra i tifosi delle squadre di calcio argentine Huracán e San Lorenzo ha provocato tensione prima della partita internazionale. La violenza si è verificata tra i gruppi ultras dei due club, noti rivali storici. Non si sono verificati scontri tra tifosi di Argentina e Inghilterra, come previsto. La rissa ha coinvolto un numero non specificato di persone e si è verificata in un'area non precisata. Nessuna informazione su eventuali feriti o interventi delle forze dell'ordine.

Non sono stati gli attesi scontri tra tifosi dell'Argentina e dell'Inghilterra a creare tensione alla vigilia della sfida mondiale, bensì una violenta rissa tra le frange ultras di San Lorenzo e Huracán, due storici club rivali del calcio argentino. L'episodio si è verificato ad Atlanta, negli Stati Uniti, durante un raduno di tifosi dell'Albiceleste organizzato in vista della partita. L'Argentina pensa all'Inghilterra ma tra i tifosi albiceleste scoppia la rissa Secondo quanto riportato da TyC Sports, le autorità avevano predisposto un imponente piano di sicurezza per evitare possibili incidenti tra sostenitori argentini e inglesi, assegnando anche settori separati negli stadi. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Si accendono Huracan e San Lorenzo: rissa tra i tifosi

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