San Lorenzo come un ring | rissa in via dei Marsi il video finisce sui social

Notizia in breve

Una rissa è scoppiata in via dei Marsi, nel quartiere di San Lorenzo, e le immagini sono state condivise sui social network. La scena ha coinvolto più persone e si è svolta in strada, trasformando l’area in un vero e proprio luogo di scontro. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi o sugli eventuali feriti. La polizia ha ricevuto segnalazioni e sta indagando sull’accaduto.