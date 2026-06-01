San Lorenzo come un ring | rissa in via dei Marsi il video finisce sui social
Una rissa è scoppiata in via dei Marsi, nel quartiere di San Lorenzo, e le immagini sono state condivise sui social network. La scena ha coinvolto più persone e si è svolta in strada, trasformando l’area in un vero e proprio luogo di scontro. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi o sugli eventuali feriti. La polizia ha ricevuto segnalazioni e sta indagando sull’accaduto.
Le strade di San Lorenzo che si trasformano in un ring. Una rissa in strada con le immagini che vengono immortalate in un video e che iniziano a circolare in rete. Una donna alla finestra che urla “je state a menà tutti insieme”. Una scena rilanciata sul canale Instagram “Resist San Lorenzo” che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
PAURA: LOLLO CADE E PERDE LA MEMORIA E NON RICONOSCE PIÙ LO SNACK CLUB
Notizie e thread social correlati
Maxi rissa tra studentesse alla stazione dei pullman: il video finisce sui socialQuesta mattina alla stazione dei pullman di Vallo della Lucania si è verificata una rissa tra studentesse di un istituto superiore.
Rissa a San Lorenzo finisce in tentato omicidio: aggressore incastrato dal video di una guardia giurataUna rissa avvenuta nel quartiere di San Lorenzo si è conclusa con un tentato omicidio.
Temi più discussi: Borgo San Lorenzo aderisce a Diritti in Comune di UNICEF Italia; San Lorenzo sogna nuovi spazi a colori nelle sue piazze. Ma non tutti sono d'accordo; Fratello Universo, domani alla Basilica di San Lorenzo Maggiore la tappa napoletana dedicata agli 800 anni di San Francesco d'Assisi; San Lorenzo, bilancio ok: oltre un milione di avanzo.
San Lorenzo non è solo un quartiere di Roma, ma una famiglia dove tutti si sostengono e condividono la propria vita, a modo loro. È venuto a mancare un amico, titolare di un negozio dove ho trascorso tanti pomeriggi, appassionato dei Depeche Mode, come x.com
La Conventicola degli Ultramoderni è uno spazio nascosto a San Lorenzo dove musica, cabaret, burlesque e varietà contemporaneo danno vita a un mondo sospeso tra memoria e invenzione. Un luogo in cui artisti e pubblico reinventano il passato come esp facebook
Se il Salish Sea è un mare (o un mare), anche il Golfo di San Lorenzo è un mare? reddit
San Lorenzo Nuovo come Città ideale vegetale, un’opportunità per riqualificare e valorizzare il nostro paeseSan Lorenzo Nuovo come Città ideale vegetale, un'opportunità per riqualificare e valorizzare il nostro paese. Provincia - La sindaca Simona Fabi fa un bilancio del progetto concluso in questi giorni ... tusciaweb.eu
Auguri di buon San Lorenzo 2024/ Le frasi: Le stelle e l’infinità del cielo sono come un sognoSe cercate delle frasi di auguri per un buon San Lorenzo 2024 allora siete nel posto giusto: ecco per voi un po' di pensieri a tema, buona lettura Nuovo aggiornamento e nuovo elenco di frasi d’auguri ... ilsussidiario.net