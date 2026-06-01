San Lorenzo come un ring | rissa in via dei Marsi il video finisce sui social

Da romatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una rissa è scoppiata in via dei Marsi, nel quartiere di San Lorenzo, e le immagini sono state condivise sui social network. La scena ha coinvolto più persone e si è svolta in strada, trasformando l’area in un vero e proprio luogo di scontro. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi o sugli eventuali feriti. La polizia ha ricevuto segnalazioni e sta indagando sull’accaduto.

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Le strade di San Lorenzo che si trasformano in un ring. Una rissa in strada con le immagini che vengono immortalate in un video e che iniziano a circolare in rete. Una donna alla finestra che urla “je state a menà tutti insieme”. Una scena rilanciata sul canale Instagram “Resist San Lorenzo” che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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