rissa tra tifosi a gennaio scattano sette daspo

Dopo gli scontri tra tifosi avvenuti il 17 gennaio, sono stati emessi sette provvedimenti di Daspo. Le forze dell’ordine hanno adottato una linea severa, proseguendo con le misure contro chi ha partecipato alla rissa. I divieti riguardano diversi soggetti coinvolti, che non potranno accedere agli stadi per un certo periodo di tempo. La polizia ha inoltre intensificato i controlli nelle aree circostanti le strutture sportive.

Continua la linea dura delle forze dell’ordine dopo i violenti scontri tra ultras avvenuti lo scorso 17 gennaio. Il questore di Terni ha emesso sette nuovi provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi della Carrarese e del Livorno. I provvedimenti sommano un totale di 38 anni di interdizione complessiva dagli impianti sportivi. I disordini si sono verificati nell’area di servizio Fabro Est, lungo l’autostrada A1. Le due tifoserie si sono incrociate casualmente durante il viaggio di rientro dalle rispettive trasferte: i tifosi della Carrarese rientravano da Avellino, quelli del Livorno da Guidonia Montecelio. Il contatto visivo tra i due gruppi, storicamente divisi da una forte rivalità campanilistica, è degenerato rapidamente in una rissa violenta che ha seminato il panico tra gli automobilisti e il personale dell’autogrill. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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