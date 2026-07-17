Due anni fa, l’attrice ha raccontato di aver vissuto un’esperienza di reincarnazione nel proprio corpo, dopo aver avuto un ictus. In un’intervista, ha detto che un monaco buddista le aveva detto di essere tornata a vivere nello stesso corpo. La donna ha anche affermato che morirele ha aperto gli occhi e che, a differenza di altri, le è stato concesso di continuare il cammino nel suo corpo.

Un paio d'anni fa, ricordando in un'altra intervista il momento in cui il suo universo era crollato, la diva aveva dichiarato: «Un monaco buddista mi ha detto che mi ero reincarnata nel mio stesso corpo. Ho avuto un’esperienza di morte e poi mi hanno riportata indietro. Ho avuto un'emorragia cerebrale per nove giorni e il mio cervello è stato spinto in avanti. Non si trovava nella stessa posizione di prima». Per lei tutto era cambiato: «Il mio senso dell’olfatto, la mia vista, il mio tatto. Non ho potuto leggere per un paio d’anni. Molte persone pensavano che sarei morta». Riuscì a sopravvivere ma poi dovette affrontare i suoi anni più difficili: sul piano fisico, perché faticò molto a riprendersi, ma anche su quello professionale e economico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sharon Stone, l’ictus e gli anni più duri: «Morire è un’esperienza che apre gli occhi. Non a tutti è data la possibilità di reincarnarsi nel proprio corpo e continuare il cammino, a me è successo»

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