L’attrice Sharon Stone, intervenuta a Roma per il Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, ha dichiarato di essersi reincarnata nel proprio corpo dopo aver avuto un ictus nel 2001. La Stone ha affermato che l’esperienza della morte le ha aperto gli occhi, influenzando profondamente la sua prospettiva sulla vita. La sua visita si è concentrata sulla condivisione di questa esperienza personale e sui cambiamenti successivi all’evento.

Arrivata a Roma in occasione del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, l’attrice Sharon Stone ha parlato di come l’icuts che l’ha colpita nel 2001 abbia ridefinito la sua vita. Intervistata dal Corriere della Sera, l’interprete ha rivelato: “Morire è un’esperienza che apre gli occhi. Non a tutti è data la possibilità di reincarnarsi nel proprio corpo e nella propria vita e continuare il cammino. A me è successo”. Sharon Stone ha parlato anche dell’Intelligenza Artificiale e dei suoi pericoli: “Siamo nelle fasi iniziali della nostra comprensione dell’intelligenza artificiale. Così come un tempo lo eravamo con i computer, i cellulari, le automobili e, ancora prima, i treni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sharon Stone: “Mi sono reincarnata nel mio corpo dopo l’ictus. Morire è un’esperienza che apre gli occhi”

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