Dopo aver subito un ictus, una donna afferma di essersi reincarnata nel proprio corpo. In un’intervista, ha detto di aver vissuto un’esperienza che le ha aperto gli occhi, sottolineando come non tutti abbiano questa possibilità di reincarnarsi e continuare il proprio percorso di vita. La donna ha descritto il momento come una sorta di ritorno alla vita, dopo un’esperienza di morte.

“Morire è un’esperienza che apre gli occhi. Non a tutti è data la possibilità di reincarnarsi nel proprio corpo e nella propria vita e continuare il cammino. A me è successo”. Con queste parole, rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera, Sharon Stone racconta le conseguenze dell’ ictus che l’ha colpita nel 2001. Quell’evento clinico ha ridefinito la sua idea di successo e le sue priorità personali, spingendola a un cambiamento profondo nel modo di affrontare lo scorrere del tempo: “ Si impara a restare nel presente, nel caso dovesse accadere di nuovo”. Oggi, l’attrice e icona del cinema mondiale ha deciso di portare questa sua profonda sensibilità a Roma, in occasione del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono reincarnata nel mio corpo dopo l’ictus. Non a tutti è concesso, a me è successo. Morire è un’esperienza che apre gli occhi”: così Sharon Stone

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