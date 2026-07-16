Sharon Stone punge Donald Trump da Roma comportati in modo da rendere fiera tua madre

Da virgilio.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un evento al Campidoglio di Roma, un’attrice americana ha rivolto un commento a Donald Trump, invitandolo a comportarsi in modo da rendere fiera sua madre. La frase è stata pronunciata a margine di un incontro con il consiglio comunale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contesto o sulla reazione delle parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sharon Stone rimprovera Donald Trump dall’aula del consiglio comunale di Roma. A margine di un incontro al Campidoglio, la celebre attrice americana ha usato un giro di parole per bacchettare il presidente Usa. “Sono qui per parlare come una madre: comportati in modo tale che tua madre possa essere fiera di te” è stato l’appello dell’interprete e filantropa 68enne. Sharon Stone a Roma L’attrice, famosa per il suo ruolo di Catherine Tramell in Basic Instinct, è da anni impegnata in attività benefiche e umanitarie e in questa veste ha tenuto un discorso nella giornata finale del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

sharon stone punge donald trump da roma comportati in modo da rendere fiera tua madre
© Virgilio.it - Sharon Stone punge Donald Trump da Roma, "comportati in modo da rendere fiera tua madre"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Report suggests Alta.'s oilsands emissions are dropping | CTV Your Morning Calgary for July 14, 2026

Video Report suggests Alta.'s oilsands emissions are dropping | CTV Your Morning Calgary for July 14, 2026

Notizie e thread social correlati

Quegli insospettabili della pittura. Da Bowie a Stallone e Sharon StoneLa vicenda è iniziata con una dichiarazione d’amore rivolta a Dino Buzzati, autore che ha sempre suscitato interesse.

“Mia madre era terrorizzata di morire e trovare il padre che aveva abusato di lei a 9 anni. Ho dovuto lasciarla andare, avrei voluto da lei un ‘ti voglio bene'”: Sharon Stone in lacrimeSharon Stone ha raccontato di aver lasciato la madre, che era terrorizzata all’idea di morire e di incontrare il padre che aveva abusato di lei da...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web