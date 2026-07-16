Durante un evento al Campidoglio di Roma, un’attrice americana ha rivolto un commento a Donald Trump, invitandolo a comportarsi in modo da rendere fiera sua madre. La frase è stata pronunciata a margine di un incontro con il consiglio comunale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contesto o sulla reazione delle parti coinvolte.

Sharon Stone rimprovera Donald Trump dall’aula del consiglio comunale di Roma. A margine di un incontro al Campidoglio, la celebre attrice americana ha usato un giro di parole per bacchettare il presidente Usa. “Sono qui per parlare come una madre: comportati in modo tale che tua madre possa essere fiera di te” è stato l’appello dell’interprete e filantropa 68enne. Sharon Stone a Roma L’attrice, famosa per il suo ruolo di Catherine Tramell in Basic Instinct, è da anni impegnata in attività benefiche e umanitarie e in questa veste ha tenuto un discorso nella giornata finale del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Virgilio.it - Sharon Stone punge Donald Trump da Roma, "comportati in modo da rendere fiera tua madre"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Report suggests Alta.'s oilsands emissions are dropping | CTV Your Morning Calgary for July 14, 2026

Notizie e thread social correlati

Quegli insospettabili della pittura. Da Bowie a Stallone e Sharon StoneLa vicenda è iniziata con una dichiarazione d’amore rivolta a Dino Buzzati, autore che ha sempre suscitato interesse.

“Mia madre era terrorizzata di morire e trovare il padre che aveva abusato di lei a 9 anni. Ho dovuto lasciarla andare, avrei voluto da lei un ‘ti voglio bene'”: Sharon Stone in lacrimeSharon Stone ha raccontato di aver lasciato la madre, che era terrorizzata all’idea di morire e di incontrare il padre che aveva abusato di lei da...