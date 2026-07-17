Sharon Stone a Donald Trump | Comportati in modo da rendere fiera una madre
Durante il Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War a Roma, Sharon Stone ha indirizzato un messaggio a Donald Trump, dicendogli di comportarsi in modo da rendere fiera una madre. La attrice ha partecipato all'evento e ha condiviso il suo appello pubblicamente durante il meeting. Il messaggio ha attirato l’attenzione tra i presenti, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.
Sharon Stone invia un messaggio a Donald Trump in occasione del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, che si è tenuto a Roma. “Trump? Si comporti in modo da poter rendere fiera la madre” ha dichiarato l’attrice che ha mandato un messaggio etico: “Dopo aver ascoltato i miei colleghi sono arrivata ad alcuni punti essenziali: dobbiamo unirci nel bene comune e nel rispetto dello stato di diritto. La dignità umana non è un algoritmo”. L’interprete, poi, ha sottolineato l’importanza di non delegare le scelte morali e la tutela della vita agli algoritmi: “Penso sia importante comprendere che la dignità umana non è un algoritmo. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Stone a Trump: Comportati in modo da rendere fiera una madre
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