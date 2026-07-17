Durante il Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War a Roma, Sharon Stone ha indirizzato un messaggio a Donald Trump, dicendogli di comportarsi in modo da rendere fiera una madre. La attrice ha partecipato all'evento e ha condiviso il suo appello pubblicamente durante il meeting. Il messaggio ha attirato l’attenzione tra i presenti, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.

Sharon Stone invia un messaggio a Donald Trump in occasione del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, che si è tenuto a Roma. “Trump? Si comporti in modo da poter rendere fiera la madre” ha dichiarato l’attrice che ha mandato un messaggio etico: “Dopo aver ascoltato i miei colleghi sono arrivata ad alcuni punti essenziali: dobbiamo unirci nel bene comune e nel rispetto dello stato di diritto. La dignità umana non è un algoritmo”. L’interprete, poi, ha sottolineato l’importanza di non delegare le scelte morali e la tutela della vita agli algoritmi: “Penso sia importante comprendere che la dignità umana non è un algoritmo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Tpi.it - Sharon Stone a Donald Trump: “Comportati in modo da rendere fiera una madre”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stone a Trump: Comportati in modo da rendere fiera una madre

Notizie e thread social correlati

Sharon Stone punge Donald Trump da Roma, "comportati in modo da rendere fiera tua madre"Durante un evento al Campidoglio di Roma, un’attrice americana ha rivolto un commento a Donald Trump, invitandolo a comportarsi in modo da rendere...

Sharon Stone a Trump: «Comportati in modo da rendere fiera una madre». E sull'ictus: «Morire ti apre gli occhi»L'attrice e attivista americana ha partecipato a Roma alla chiusura di un evento internazionale dedicato all'intelligenza artificiale e alla guerra...

Temi più discussi: Sharon Stone a Trump: Sii la persona di cui una madre andrebbe fiera; Sharon Stone punge Donald Trump da Roma, comportati in modo da rendere fiera tua madre; Assemblea Nobel a Roma, Sharon Stone a Trump: Comportati in modo da rendere fiera una madre; Sharon Stone con i premi Nobel sull'IA: La dignità umana non è un algoritmo.

Sharon Stone a Roma attacca Trump: Sii la persona di cui una madre andrebbe fieraSharon Stone è stata a Roma, in Campidoglio, il 16 luglio come ospite d’eccezione dell’Assemblea dei Premi Nobel dedicata al confronto su Intelligenza Artificiale, ... bigodino.it

Sharon Stone: Dopo l'ictus mi sono reincarnata nel mio corpo. Morire è un'esperienza che apre gli occhiSharon Stone non è solo cinema. È anche altro. C'è il suo impegno umanitario e poi l’arte. Ma l'attrice ... msn.com