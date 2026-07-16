Sharon Stone a Trump | Comportati in modo da rendere fiera una madre E sull' ictus | Morire ti apre gli occhi

L'attrice e attivista americana ha partecipato a Roma alla chiusura di un evento internazionale dedicato all'intelligenza artificiale e alla guerra nucleare. Durante il discorso, ha invitato un ex presidente a comportarsi in modo da rendere fiera una madre. In un'intervista, ha anche parlato dell'ictus subito, affermando che morire le ha aperto gli occhi. La sua presenza ha sottolineato il suo impegno oltre il cinema, anche su temi umanitari e sociali.

Sharon Stone non è solo cinema. È anche altro. C'è il suo impegno umanitario e poi l’arte. Ma l'attrice americana è voluta essere a Roma per la chiusura del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War come «cittadina del mondo e madre di tre giovani uomini intelligenti». Le parole su Trump A chi le chiedeva di rivolgere un consiglio e un messaggio al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l'attrice Sharon Stone, ha detto: «Nessuno ha bisogno della mia opinione, per sapere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Si comporti in modo da poter rendere fiera la madre». A margine della terza e ultima... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Stone a Trump: Comportati in modo da rendere fiera una madre

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