Sfruttamento nella moda dalle due ispezioni al faro acceso su nove griffe | la Procura vuole vederci chiaro sulla catena dei subappalti

Le ispezioni dei carabinieri del Nucleo tutela del lavoro hanno riguardato due laboratori nel Milanese e nel Varesotto, a Pero e a Marnate, dove venivano prodotti e confezionati capi d’abbigliamento. La Procura ha aperto un’indagine per verificare eventuali violazioni legate allo sfruttamento e alle condizioni di lavoro lungo tutta la filiera delle griffe coinvolte. La verifica si estende anche sulla catena dei subappalti.

Milano, 17 luglio 2026 – I nuovi accertamenti partono dalle ispezioni dei carabinieri del Nucleo tutela del lavoro in due laboratori nel Milanese e nel Varesotto, a Pero e a Marnate, dove venivano prodotti e confezionati capi d’abbigliamento. Lo scorso 14 maggio, in un opificio riconducibile alla ditta Moda Fashion Style, è emerso che l’impresa “impiega lavoratori in nero privi di permesso di soggiorno, i macchinari sono privi di meccanismi di sicurezza” e gli operai, stranieri, sono “sottoposti a situzioni alloggiative degradanti”. Il 25 giugno, invece, i carabinieri sono entrati in un laboratorio della Isacco srl a Marnate, rilevando anche qui una serie di irregolarità nei contratti di lavoro, nelle misure di sicurezza e anche paghe “a cottimo e in palese difformità della contrattazione collettiva”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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