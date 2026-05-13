Alessio muore a 31 anni ma il decesso è avvolto nel mistero | la Procura vuole vederci chiaro

Da foggiatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una morte improvvisa e ancora avvolta nel segreto quella di un uomo di 31 anni di Termoli, deceduto a San Severo. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso, che finora rimangono sconosciute. La famiglia e gli inquirenti stanno aspettando i risultati delle analisi e degli accertamenti medico-legali per fare luce sulla vicenda.

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Una morte avvolta nel mistero, quella di Alessio Leccese, 31enne di Termoli deceduto a San Severo in circostanze da chiarire. Secondo quanto accertato, lo scorso 9 maggio, il ragazzo sarebbe stato ritrovato in gravi condizioni nel centro abitato di San Severo. Soccorso e trasferito in ospedale, a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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