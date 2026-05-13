Alessio muore a 31 anni ma il decesso è avvolto nel mistero | la Procura vuole vederci chiaro

Una morte improvvisa e ancora avvolta nel segreto quella di un uomo di 31 anni di Termoli, deceduto a San Severo. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso, che finora rimangono sconosciute. La famiglia e gli inquirenti stanno aspettando i risultati delle analisi e degli accertamenti medico-legali per fare luce sulla vicenda.

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Una morte avvolta nel mistero, quella di Alessio Leccese, 31enne di Termoli deceduto a San Severo in circostanze da chiarire. Secondo quanto accertato, lo scorso 9 maggio, il ragazzo sarebbe stato ritrovato in gravi condizioni nel centro abitato di San Severo. Soccorso e trasferito in ospedale, a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Assunzioni in Arca Capitanata, concorso lampo per due dirigenti: la Regione vuole vederci chiaro Parcheggio sopraelevato su tre livelli, il Comitato Foro Boario vuole vederci chiaroLECCE – Un gruppo di residenti della zona dell’ex Foro Boario si mobilita per poter dire la loro sul progetto della “lanterna urbana” previsto... Argomenti più discussi: Trovato agonizzante in strada, Alessio Leccese muore in ospedale a soli 31 anni: salma sequestrata e indagini in corso; Mistero a San Severo: trovato in strada in fin di vita, muore 31enne di Termoli; Giovane termolese muore in circostanze da chiarire, la Procura di Foggia apre una inchiesta; Lutto ad Ascoli, muore a 64 anni per infarto Primo Valenti, titolare del Lorenz Cafe. TROVATO IN FIN DI VITA PER STRADA, MUORE A 31 ANNI: È MISTERO Shock a Termoli per la morte di Alessio Leccese. Il giovane era stato trovato in gravissime condizioni in una via di San Severo #SanSevero #Foggia x.com Delitto di Garlasco: Svolta su Sempio e possibile revisione per Stasi. Ma cosa dicono davvero gli atti? Ne abbiamo parlato con l'Avv. Cataliotti. reddit ALESSIO LECCESE Alessio Leccese di Termoli in circostanze da chiarire: la Procura di Foggia apre un’inchiestaTERMOLI/FOGGIA – È avvolta nel mistero la morte di Alessio Leccese, 31enne originario di Termoli, deceduto nelle scorse ore dopo essere stato ritrovato in gravissime condizioni nel territorio di San S ... statoquotidiano.it