Moda la procura di Milano apre un faro su altri 11 marchi

La procura di Milano ha avviato un’indagine su altri 11 marchi del settore moda, tra cui Chanel, Brunello Cucinelli ed Etro. I Carabinieri del nucleo di tutela del lavoro si sono recati presso le sedi di queste aziende per richiedere documenti riguardanti le forniture e le condizioni di lavoro nella filiera produttiva. Le attività rientrano in un’operazione volta a verificare eventuali irregolarità legate alle pratiche lavorative e alle forniture nel settore moda.

Ancora la moda nel mirino della procura di Milano. I Carabinieri del nucleo di tutela del lavoro di Milano si sono presentati nelle sedi di undici importanti marchi del settore - tra cui Chanel, Brunello Cucinelli e Etro -chiedendo di consegnare la documentazione relativa a forniture e condizioni di lavoro lungo la filiera. Gli inquirenti - coordinati dal pm Paolo Storari - hanno acceso un faro sulle modalità di realizzazione di copriabiti, pochette e shopper, parte di quella filiera del lusso già finita in molti casi sotto amministrazione giudiziaria per caporalato. I casi più eclatanti sono stati Armani operations, Valentino Bags, Loro Piana, Manifactures Dior, Alviero Martini, Tod’s (i casi si sono risolti o si stanno risolvendo ripulendo la filiera con l’aiuto di un commissario). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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