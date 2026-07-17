Un giovane di 17 anni ha confessato di aver colpito con un machete a Crescenzago, lasciando il volto sfigurato a una vittima. Prima di rivolgersi ai carabinieri, ha ammesso il suo coinvolgimento a un amico. Durante l'interrogatorio, ha descritto i passamontagna indossati e i colpi sferrati con intenzioni omicide. La confessione è arrivata dopo aver ammesso il fatto anche agli investigatori, che stanno proseguendo le indagini.

Milano, 17 luglio 2026 – I passamontagna indossati prima del raid. I colpi sferrati per uccidere. La confessione prima a un amico e poi agli investigatori. A poco più di un mese dall’assalto coi machete di via Civitavecchia, i carabinieri della Compagnia Monforte hanno identificato i due aggressori del ventinovenne egiziano M.K., entrambi diciassettenni nati a Milano rispettivamente da genitori egiziani e romeni: il giudice del Tribunale dei minorenni Antonella De Simone ha disposto il collocamento in comunità sia per Y.M. che per M.M., già sottoposto alla misura cautelare del collocamento in casa (l’equivalente dei domiciliari per i maggiorenni) per un altro reato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sfigurato col machete a Crescenzago, uno dei due aggressori di 17 anni confidò a un amico: “Sono stato io, ora vado dai carabinieri”

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