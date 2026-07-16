Milano aggressione con machete a Crescenzago | presi due 17enni sono accusati di tentato omicidio

Da virgilio.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due ragazzi di 17 anni, uno di origine egiziana e l’altro romena, sono stati portati in comunità dopo un’ordinanza emessa dai carabinieri. La decisione riguarda un’aggressione avvenuta il 4 giugno nel quartiere Crescenzago, a Milano, durante la quale sono stati usati un machete. I giovani sono accusati di tentato omicidio.

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I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di due 17enni, un egiziano e un romeno, ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta il 4 giugno a Milano, nel quartiere Crescenzago. I due minorenni, con il volto travisato e armati di machete, avrebbero teso un agguato a un cittadino egiziano di 30 anni, colpendolo ripetutamente al volto e al torace. La vittima, sottoposta a diversi interventi chirurgici, ha riportato lesioni guaribili in 40 giorni. Le accuse sono tentato omicidio aggravato e porto abusivo d’armi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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