Due ragazzi di 17 anni, uno di origine egiziana e l’altro romena, sono stati portati in comunità dopo un’ordinanza emessa dai carabinieri. La decisione riguarda un’aggressione avvenuta il 4 giugno nel quartiere Crescenzago, a Milano, durante la quale sono stati usati un machete. I giovani sono accusati di tentato omicidio.

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di due 17enni, un egiziano e un romeno, ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta il 4 giugno a Milano, nel quartiere Crescenzago. I due minorenni, con il volto travisato e armati di machete, avrebbero teso un agguato a un cittadino egiziano di 30 anni, colpendolo ripetutamente al volto e al torace. La vittima, sottoposta a diversi interventi chirurgici, ha riportato lesioni guaribili in 40 giorni. Le accuse sono tentato omicidio aggravato e porto abusivo d’armi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Milano, aggressione con machete a Crescenzago: presi due 17enni, sono accusati di tentato omicidio

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