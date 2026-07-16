Due minorenni sono stati arrestati nella notte a Milano con l’accusa di tentato omicidio. Sono sospettati di aver usato un machete per sfigurare un uomo. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’aggressione.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito nella notte un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano, nei confronti di due 17enni, un cittadino egiziano e un cittadino romeno, entrambi con precedenti di polizia. I due sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto abusivo di arma da taglio. Il provvedimento è il risultato delle indagini avviate nell'immediatezza dai Carabinieri della Stazione di Milano Crescenzago dopo la violenta aggressione subita da un cittadino egiziano di 30 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, uomo sfigurato con il machete: arrestati due minorenni per tentato omicidio

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