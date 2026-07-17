Un’abitudine comune è lasciare carne o pesce scongelare a temperatura ambiente sul bancone. Tuttavia, questa pratica può essere rischiosa, poiché durante il tempo di scongelamento, le temperature favoriscono la crescita batterica. Non ci sono controlli sulla temperatura e sulla durata, rendendo il cibo potenzialmente pericoloso. La procedura corretta prevede lo scongelamento in frigorifero o sotto acqua fredda corrente.

Tirare fuori un pezzo di carne o di pesce dal freezer e lasciarlo sul bancone della cucina in attesa che si ammorbidisca è un’abitudine radicata in tantissime case. Sembra il metodo più logico, rapido e intuitivo, ma la microbiologia alimentare ci avverte che si tratta di una delle pratiche più rischiose che si possano mettere in atto. Il freddo del congelatore non uccide i batteri, ma si limita a addormentarli, bloccando temporaneamente la loro crescita e rallentando le reazioni enzimatiche che deteriorano gli alimenti. Quando il cibo viene esposto al calore della stanza, quel sonno protettivo si interrompe bruscamente. I possibili rischi dello scongelare la carne fuori dal frigo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sfatiamo un falso mito: ecco perché scongelare la carne a temperatura ambiente è pericoloso

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