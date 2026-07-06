Oggi si discute di legge elettorale e della sua relazione con la governabilità. Alcuni sostengono che un sistema che garantisca un risultato chiaro subito dopo le votazioni possa migliorare la politica italiana. Tuttavia, si evidenzia come il pareggio tra le forze politiche non sia necessariamente un problema, e che la convinzione di una governabilità immediata sia un'idea spesso considerata un mito.

Tutti a discutere di legge elettorale ma ci si chiede: davvero il pareggio sarebbe il “male della politica italiana” come si dice? Lo sostengono coloro che auspicano un sistema in cui i cittadini possano comprendere subito chi ha vinto le elezioni. A parte che nessuno l’ha mai chiesto direttamente agli italiani, tale visione è mutuata dai sistemi bipartitici o presidenziali, mentre da noi la Costituzione prevede che i governi nascano in parlamento. La centralità del parlamento e le sue ampie prerogative sono al centro della costruzione costituzionale italiana del dopoguerra. È semplice capirne la ragione: era il solo modo di ridurre al... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Legge elettorale, perché la governabilità è un falso mito. Scrive Mario Giro

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