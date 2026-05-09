La sindrome di Alfa-gal è una condizione che causa allergia alla carne rossa e ai latticini. Questa reazione si sviluppa spesso dopo punture di zecche, che trasmettono un particolare antigene. Il mese di maggio è considerato particolarmente rischioso perché l’attività delle zecche aumenta con l’arrivo della stagione calda. Il cambiamento climatico influisce sui periodi di maggiore presenza di questi insetti, rendendo più frequenti le punture e le reazioni allergiche.

Roma, 9 maggio 2026 - Ha un nome difficile, sindrome di Alfa-gal. Provoca allergia alla carne rossa o ai latticini. Ed è causata dal morso delle zecche, non solo l’Amblyomma americanum “ma anche altre che si trovano in Italia”. La chiosa è di Maurizio Ruscio, il medico che ha diagnosticato il primo caso di malattia di Lyme in Friuli. Sindrome di Alfa-gal, che cos’è. “Questa allergia – chiarisce - dipende dal fatto che la saliva delle zecche contiene al suo interno sostanze anestetiche potentissime, anticoagulanti, enzimi, oltre all’alfa galattosio, uno zucchero che si trova anche in altre sostanze tipo la carne rossa ma non solo. Quindi, quando una persona viene punta o morsa molte volte, sviluppa degli anticorpi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allergia alla carne rossa provocata dalle zecche, cosa c’entra il cambiamento climatico e perché maggio è un mese pericoloso

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