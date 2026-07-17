Settima notte di raid Usa Teheran | Offensiva a tutto campo se attacchi continuano Missile iraniano contro nave americana – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco aereo contro l’Iran per la sesta notte consecutiva. In risposta, l’Iran ha lanciato diversi attacchi contro obiettivi in Qatar, Bahrein e Kuwait. Teheran ha dichiarato che si prepara a un’offensiva totale se gli attacchi americani continueranno. Durante la notte, un missile iraniano ha colpito una nave americana nel Golfo. La situazione resta tesa con scambi di attacchi tra le due parti.

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran per la sesta notte consecutiva. E in risposta l’Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrein e Kuwait. Teheran ha accusato gli Usa di aver colpito obiettivi civili. Le forze armate statunitensi hanno dichiarato sulla piattaforma social X di aver attaccato, nella notte tra giovedì e venerdì, «decine di obiettivi militari iraniani, come strutture di sorveglianza costiera e difesa aerea, infrastrutture logistiche militari e impianti marittimi». Da parte sua, l’Iran ha riferito di attacchi contro ponti, un aeroporto e una stazione ferroviaria. «Se gli americani attaccheranno le... 🔗 Leggi su Open.online

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Missili ISRAELIANI sullIRAN dopo raid di Teheran. TRUMP aveva chiesto a Netanyahu di non colpire

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