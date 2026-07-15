Sestri Levante bimba di 7 anni risucchiata dal bocchettone della piscina | è grave

Una bambina di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale Gaslini e si trova in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto durante l’uso della piscina, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La struttura è stata temporaneamente chiusa per accertamenti.

Una bimba di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata all’Istituto Gaslini in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio. Appena i familiari si sono accorti che la bimba era rimasta incastrata nell’acqua sono scattati i soccorsi. Sono intervenuti prima i bagnini dello stabilimento, poi il personale dell’ambulanza inviata dal 118, che per oltre mezz’ora ha rianimato la bambina. Quindi il trasferimento in elicottero al Gaslini di Genova. Sul posto sono arrivati la Guardia Costiera e i carabinieri di Sestri Levante, e l’impianto è sotto sequestro. 🔗 Leggi su Open.online

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