È morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante

Una bambina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante, è deceduta dopo essere stata trasportata in ospedale. La bambina era stata portata in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Gaslini, ma non è sopravvissuta. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente.

È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche ma non ce l’ha fatta. Il bocchettone della piscina. Il decesso della bambina di 11 anni rimasta sott’acqua dopo esser stata risucchiata da un bocchettone in piscina è stato confermato dalla direzione sanitaria dell’ospedale Gaslini. È stato dichiarato nella notte al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. «L’intero... 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sestri Levante, è morta Alice la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

Notizie e thread social correlati

Sestri Levante, è morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscinaUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri...

Bimba morta a Sestri Levante, Alice aveva 11 anni: era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscinaUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essersi incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

Temi più discussi: È morta Alice, la bambina di Suisio rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante; Come sta la bambina risucchiata dal bocchettone in piscina: l'aggiornamento del Gaslini; Bambina risucchiata in piscina a Sestri Levante, è in condizioni gravissime; Genova, 11enne risucchiata da bocchettone della piscina a Sestri Levante: è gravissima.

È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante, in provincia di Genova. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche ma non ce l'ha fatta. Il decesso x.com

Sestri Levante, è morta Alice la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscinaÈ morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata ... msn.com

È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina a Sestri LevanteÈ morta dopo due giorni di agonia la bambina di 11 rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante: era ricoverata ... fanpage.it

Bambina risucchiata dalla piscina reddit