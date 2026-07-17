Sesta notte di raid Usa l’Iran risponde colpendo anche in Siria

Gli Stati Uniti hanno condotto un bombardamento in Iran per la sesta notte consecutiva. Il Centcom ha comunicato tramite X che le forze statunitensi, inclusi aerei da guerra, hanno effettuato attacchi nella regione. L’Iran ha risposto colpendo anche obiettivi in Siria. Non sono stati forniti dettagli sulle vittime o sui danni.

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’ Iran per la sesta notte consecutiva. Il Centcom ha riferito in un post su X che le forze Usa, «tra cui aerei da combattimento, droni e navi da guerra, hanno lanciato munizioni di precisione colpendo decine di obiettivi militari iraniani», come «decine di siti di sorveglianza costiera e di difesa aerea, infrastrutture logistiche militari e capacità marittime». Secondo quanto riportato dall’agenzia iraniana Irib, nel mirino degli Stati Uniti è Bandar Abbas, che ospita una base del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Le forze Usa hanno colpito diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso Bandar Khamir, città portuale affacciata sullo stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Nuovo attacco Usa in Iran, colpita Bandar Abbas

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