Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro alcuni siti di radar e basi di droni in Iran, secondo fonti ufficiali. Nel frattempo, sono stati segnalati lanci di missili da parte di Teheran sul territorio del Kuwait, con alcune basi statunitensi colpite. In risposta, l’ex presidente ha dichiarato che l’Iran cerca un accordo.

“Questo fine settimana, il Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull’isola di Qeshm“. Lo scrive il CentCom su X. “Gli attacchi, mirati e controllati, si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l’abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava su acque internazionali”. Lo Stato Maggiore dell’Esercito kuwaitiano ha annunciato che le sue difese aeree “stanno attualmente contrastando attacchi missilistici e di droni ostili“. Lo rende noto Al Jazeera. Se si sentono rumori di esplosioni, sono il risultato dell’intercettazione dei proiettili da parte delle difese aeree, ha aggiunto l’esercito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Stati Uniti attaccano siti di radar e lanci di droni. Missili di Teheran sul Kuwait: “Colpite basi Usa”. Trump: “Teheran vuole l’accordo”

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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Vannacci: GlI Stati Uniti attaccano l'Iran. C'è un aggredito e un aggressore... Siamo certi che l'aggressore sia SOLO uno, generale? Ora ascoltatelo facendo una cosa semplice: contate quante volte riesce a pronunciare la parola Israele. Spoiler: nemmeno x.com

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