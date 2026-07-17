Cantù e Varese stanno completando le operazioni di mercato per la prossima stagione. Cantù ha confermato la guida tecnica di Vitucci e ha rafforzato il reparto esterni con Christon e Gravett. Varese, invece, è alla ricerca del quarto straniero e ha nel mirino Kuath. Entrambe le squadre hanno già definito buona parte delle rose, ma continuano a lavorare per completare i rispettivi roster.

Cantù e Varese hanno già definito buona parte delle rispettive strutture, ma il lavoro non è ancora concluso. L’ Acqua San Bernardo ripartirà da Frank Vitucci e ha sistemato anche il reparto esterni con Semaj Christon in regia e Hassani Gravett nel ruolo di guardia titolare. Moraschini, Udom e Parravicini garantiscono esperienza e profondità italiana, mentre Charles Brown e Leonardo Okeke compongono il primo nucleo sotto canestro. A Cantù restano da inserire soprattutto un’ala piccola e due ali forti. Il reparto più scoperto è dunque quello dei lunghi “mobili“: serviranno tiro, atletismo e presenza a rimbalzo per completare un quintetto che ha già trovato i suoi principali riferimenti sul perimetro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Serie A, il mercato delle lombarde. Cantù e Varese a caccia del “4“. Kuath nel mirino dei biancorossi

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