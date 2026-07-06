Basket | Amedeo Della Valle a Varese c’è il colpo dei biancorossi

Amedeo Della Valle si è trasferito a Varese dopo aver concluso la stagione con Brescia e aver rifiutato un'offerta della Roma.

Dopo la fine della corsa in Serie A per la Germani Brescia e il rifiuto di indossare la maglia della Maxima Roma di Paul Matiasic, Amedeo Della Valle trova rapidamente, e neanche troppo lontano, una nuova casa. Il nativo di Alba sarà un giocatore dell’Openjobmetis Varese. L’accordo è di natura pluriennale non meglio precisata. Così Zachary Sogolow, il general manager del club biancorosso: “ Siamo estremamente orgogliosi di poter accogliere Amedeo nella famiglia biancorossa. Parliamo di un giocatore straordinario, uno dei migliori interpreti del basket italiano degli ultimi anni, capace di incidere in ogni partita e di trasmettere la propria mentalità vincente a tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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