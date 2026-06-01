Il mercato in Serie A si avvia a partire con alcune mosse. A Cantù, dopo la nomina di un nuovo general manager e allenatore, si attende l’annuncio delle prime modifiche alla rosa. Varese cerca di trattenere Alviti, mentre a Cantù è confermato Moraschini. Le operazioni riguardano principalmente squadre lombarde e sono in fase di definizione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sui dettagli delle transazioni.

Il mercato lombardo comincia a muoversi. A Cantù, dopo la definizione del nuovo assetto tecnico con Simone Giofrè general manager e Frank Vitucci allenatore, potrebbe essere questa la settimana delle prime novità sul roster. Restano da chiarire staff, conferme, uscite e primi innesti, con il fronte italiani già al centro del lavoro. La posizione di Riccardo Moraschini sembra orientata verso la conferma, mentre Giordano Bortolani è molto vicino a Tortona, manca solo il via libera della società brianzola per sbloccare il passaggio in terra piemontese. Intanto iniziano a circolare i nomi dei primi profili. Come quello di Matteo Parravicini, playguardia di 25 anni reduce da una buona stagione in A2 a Mestre, chiusa con 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mercato in Serie A. Cantù, Moraschini confermato. Varese prova a trattenere Alviti

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